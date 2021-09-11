疫情嚴重衝擊計程車駕駛生計，交通部加碼編列37億紓困預算，台南市交通局長王銘德表示，5到7月申請過薪資補貼且請領成功者，此次不必申請就能直接領1萬元，上半年約核發3600人，9日起陸續撥款，若之前未申請者，可於9月30日前線上申辦。另防疫物資補貼，每車最多可獲5070元，已受理、核發4155人次。

王銘德指出，本次公布的計程車駕駛人薪資補貼方案，每位駕駛員將可獲補貼1萬元，並將比照今年上半年度薪資補貼發放方式，如5至7月已請領補助，且符合規定資格者，公路總局免除申辦手續，並已從9月9日起陸續撥款，已有部分駕駛獲領補助。

此外，如為新進駕駛、或未於前述期間申請、或未曾向監理站申辦者，也不用擔心，即日起至9月30日止，可透過線上申辦方式至監理服務網辦理，或洽台南監理站(06-2696678)、麻豆監理站(06-5723181)及公共運輸處(06-2230330)詢問。

王銘德指出，除薪資補貼1萬元外，交通部防疫物資費用補貼方案持續受理中，補貼購買口罩、手套、酒精或者消毒水等防疫物品，計程車每車每日可補貼15元，每月補貼26天，共補貼13個月或至疫情低於一級警戒為止，每車最多可獲5070元。

防疫物資費用補貼方案可按月申請，也可累積一次申請，目前已受理、核發4155人次，採免臨櫃方式，可上市府一站式網路服務平台辦理或逕洽公共運輸處協助。