大陸官媒新華社11日報導，為即時保護少年免受侵害，大陸最高人民檢察院與國家監委、公安部等部門，於2020年5月聯合推出《關於建立侵害未成年人案件強制報告制度的意見（試行）》，推動解決侵害未成年人犯罪「發現難」、「發現晚」問題。一年多以來，這項制度在各地探索實施，逐步斬斷伸向孩子的「黑手」，同時也不斷努力，解決諸如醫院、學校、旅店等負有主動通報告義務的相關主體，主動報告不及時的問題。「連根拔起」侵害未成年人案件。

報導稱，貴州某縣醫院醫生在接診時發現，一名患者未滿14歲但已經懷孕，疑似遭到性侵害。這名醫生打開「守未聯盟」App中的強制報告功能，將此線索向公安機關報告。經查，這名未成年人確實遭受了侵害。

江蘇連雲港一名女童遭受親屬侵害，無奈之下，這名女童在某短視訊平台上向其他使用者發送私訊求助，這封私訊成了挽救她的關鍵。接到私訊的用戶立即將線索報告給案發地的檢察機關，檢察機關第一時間鎖定案件發生地，聯動公安、婦聯等多部門解救被害人，還為她申請了司法救助。

江蘇省檢察機關統計發現，強制報告制度實施以來，接到的報告線索涉及性侵害、遺棄、虐待、故意傷害等，相關案件都得到了及時處置。

大陸最高檢第九檢察廳檢察官表示，《意見》推出後，最高檢主動與有關單位溝通相關情況，並與大陸民政部、教育部、共青團中央、全國婦聯、中國關工委等單位部門深入探討，共同研究推動強制報告制度落實的具體舉措。

目前，大陸民政部已將強制報告制度的落實情況作為大陸未成年人保護示範建設標準之一。大陸教育部印發《未成年人學校保護規定》，落實強制報告制度；公安部對旅館業經營者接待未成年人入住提出「五必須」，要求旅館經營者向公安機關報告可疑情況。

據指出，大陸最高檢還督促各地建立強制報告制度落實機制，打通制度落實「最後一哩」。遼寧等地檢察機關建立了侵害未成年人案件強制報告工作帳冊，對相關報告線索逐案跟蹤。

據報導，貴州一位曾主動報告學生遭受侵害線索的教師說，教師是接觸學生最多的人，更容易從點滴變化中發現學生的異常，履行強制報告責任，多問一句、多想一步，往往就能及時制止侵害行為。

報導透露，大陸仍有些地方缺乏落實主動性。天津一起強姦未成年人案件中，發現旅店辦理入住登記時，未核查未成年被害人身分證件。今年2月，到重慶旅遊的14歲女孩及朋友在旅店險遭不測，當時請求店方協助報警遭拒。強制報告制度實施後，解決相關主體主動報告不及時的問題，正是檢察機關等部門的著力點。