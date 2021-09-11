魚池分場指出，台茶25號是我國第一個命名的紫芽茶樹品種。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

茶業改良場魚池分場11日歡慶設立85周年，結合總場創設118年生日，表揚榮獲年度全國茶業傑出貢獻獎的竹山鎮特用作物產銷第22班等單位及茶改場績優楷模楊小瑩等人員，也以全台第一個紫芽茶樹新品種台茶25號的培育成功，及特殊的新老欉茶品同封一甕的藏茶儀式，見證魚池分場走過老歲月傳承新未來的紫豔風華。

南投縣政府農業處長陳瑞慶代表縣長林明溱與會祝賀指出，農糧署去年資料統計，台灣茶樹的栽植面積約1萬2266公頃，南投縣面積達6547公頃占全台總面積的一半以上。

長期來茶改場尤其是魚池分場、凍頂工作站，幫助縣府及茶區鄉鎮市公所舉辦製茶技術講習、評鑑及春冬兩季重要茶賽，帶動南投茶業品質、知名度拓展行銷通路，貢獻卓著，代表林縣長向歡度場慶的茶改場總場、魚池分場表達最大感謝及祝福之意。

行政院農委會茶業改良場「茶改118魚池慶85、茶飲多元紫豔登場」慶祝活動，11日主場在魚池分場開幕，總場人員透過遠距視訊同步參與。

活動由茶改場場長蘇宗振主持，包括行政院中部聯合服務中心、南投縣政府及魚池鄉公所及仁愛、水里、魚池等鄉農會都有長官與會，三個茶產業傑出貢獻獎分別由竹山鎮特用作物產銷第22班、崴棋茶葉機械公司、龍士茶業公司榮獲。

蘇宗振並與陳瑞慶等人，以特殊的藏茶儀式，將早於1930年就在魚池分場種植的阿薩姆紅茶老欉茶葉及台灣第一個小葉種紅茶新品種台茶23號祁韻茶葉，一起密封在陶甕茶倉中，見證茶改場總場與分場的新舊傳承。

活動為魚池分場培育成功，嶄新命名的台茶25號紫芽茶樹舉辦盛大的問世品嘗會，魚池分場分場長黃正宗指出，台茶25號，是我國第一個命名的紫芽茶樹品種。

台茶25號原味茶湯淡綠中帶紫色底，色澤略顯暗沉，但因花青素含量高，足足有深受歡迎的台茶18號紅玉的50倍，一加入檸檬汁，茶湯瞬間變成明亮迷人的粉紅色，加入鹼性物質如氣泡水、礦泉水又會變綠色，深具開發手搖飲等新款茶產品的潛力。