全球半導體晶片斷炊，卻有不肖業者趁機大撈災難財。大陸市場監管總局日前盯上惡意抬價的3家車用電子廠，最新裁決日前出爐，點名上海鍥特電子、上海誠勝實業及深圳市譽暢科技等3公司，被開出250萬元人民幣（約1075萬元新台幣）的巨額罰單。

據了解，這3家經銷商買進不到10元人民幣的晶片，一轉手卻以逾400元人民幣的高價出售，套利達40倍，被監管單位認定違反市場交易準則。《澎湃》新聞報導，車用晶片貿易商轉售時的加價率，一般多為7%至10%，但隨晶片供不應求，導致今年以來，大陸境內的車用晶片價格暴漲。

市場監管總局因此在8月成立專案小組，加強價格監測，調查後發現有不法業者惡意搶購晶片、囤積居奇，推升晶片價格續漲，普遍漲幅10%至15%，但也不乏大漲50%者，嚴重影響汽車行業秩序和健康發展，在完成調查後，最新判決於10日出爐。

《新華網》則引述判決內容指，下游汽車零組件廠因無晶片可用，面臨違約風險，不得不接受高額的晶片報價，而經銷商的惡意加價行為，不但無法緩解產能、供需矛盾，反而製造市場緊張，造成各環節恐慌性搶單備貨，進一步加劇供需失衡，擾亂市場秩序。

市場監管總局也指，未來仍將密切關注晶片價格秩序，強化監測，嚴打囤貨哄抬等違法行為。

晶片荒今年全球延燒，不僅福特、通用、豐田等國際一線車廠被迫停工減產，大陸主要車廠產能也受重創。

據大陸乘聯會（CPCA）8月最新數據顯示，因馬來西亞疫情加劇，使部分晶片停產，導致供應鏈斷鏈，乘用車市場單月零售量僅145.3萬台，年減14.7%，月減3.3%。陸車廠廠擔心，9月晶片供給仍承壓，除非自下旬起逐步緩解，否則第4季車市恐難脫低迷。