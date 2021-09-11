周五美國聯邦法院對熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games提起的訴訟案做出不利於蘋果的裁決，使蘋果周五股價大跌逾3%，但華爾街分析師認為這項新判決不太可能重創蘋果的服務事業，對蘋果的財務影響也很有限。

美國地方法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）周五裁定蘋果不得禁止開發商在其應用程式中提供外部支付的按鈕或連結，也不能禁止開發商透過用戶註冊時留下的聯繫資訊進行交流。

但該法官並未裁定蘋果是壟斷者，也未要求蘋果允許應用程式公司使用他們自己的程式內支付（in-app payment）系統，而這是Epic在本案中最主要的訴求之一。

此外，法院亦允許蘋果自家的程式內支付系統可以繼續收取15%至30%的佣金。

這表示Epic此役只贏了一小部分。Epic已經宣布將提起上訴，其執行長Tim Sweeney在推文上表示，這項裁決「對開發商或消費者來說都不算勝利」。

一名蘋果的知情人士表示，程式開發商只能提供外部連結，並不能在其應用程式中設立自己的替代支付機制，這樣的效果很有限，因為對消費者而言，蘋果的程式內支付系統仍然比在其他網站輸入信用卡更輕鬆容易。

摩根大通分析師Samik Chatterjee表示，這項裁決並未改變該銀行對蘋果服務事業或應用程式商店業務的展望，且該裁決也未要求蘋果改變收取30%佣金的比例。

創投公司Loup Ventures創始人、同時也是長期追蹤蘋果的分析師Gene Munster表示，對蘋果而言，最壞的情況可能是未來一年的盈餘減少4%，但更有可能的是，這個影響將較接近於減少1%。

對投資人而言，兩個不幸中的大幸首先是在實施這些改變12至18 個月後，其成長率將回復正常。其次是蘋果的長期潛力將不受影響。

事實上蘋果並不認為這是不幸，反而認為打了一場勝仗，因為這項裁定並未挑戰蘋果決定哪些軟體可以在其應用程式商店上架的權利，也未以聯邦或州法律判定蘋果是壟斷企業。蘋果法務長Kate Adams在聲明中表示：「我們對法院的裁決非常滿意，我們認為這對蘋果而言是一次巨大的勝利」。

蘋果近幾年來強勁成長的服務事業備受投資人關注，服務事業約占蘋果總營收20%，卻是該科技巨頭的獲利引擎，其利潤明顯優於硬體事業。蘋果服務事業2020財年營收達到537.7億美元，毛利率高達66%，遠超出蘋果硬體業務的31.5%。

App Store是蘋果服務事業的核心所在，而遊戲則是App Store最大的現金來源。這個新裁決中的另外一個亮點，則是羅傑斯法官表示，根據蘋果提出的文件，她認為蘋果App Store的利潤超過72%。