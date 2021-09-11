Skoda因為缺乏晶片而無法滿足汽車的高需求，執行長希望未來幾周能有所緩解。
福斯集團(Volkswagen AG)旗下子公司Skoda執行長表示，由於缺乏半導體，Skoda今年將少生產10萬輛汽車。執行長Thomas Schaerfer周六對媒體指出，由於市場對Skoda汽車需求很高，晶片的欠缺對公司造成極大傷害。
Schaerfer表示，隨著馬來西亞可以再次生產較多的晶片，希望未來幾周局勢會有所改善。晶片危機也會拖到2023年，但是希望不會像2021年那麼嚴重。
Skoda在2020年生產了約94萬輛汽車。與其他的汽車製造商一樣，Skoda正艱困地對抗電子組件短缺的問題。而馬來西亞在對抗新冠病例數的上升，半導體工廠停工，也加劇了難題。此外，去年的新冠疫情讓晶片製造商紛紛轉向支援消費性電子業和IT業，也讓汽車業失去支柱。
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