多數鎖定新冠肺炎（COVID-19）的疫苗，因臨床試驗多是針對成人，無法向較為年輕的族群施打。面臨疫情後第一個新學年，在Delta病毒株的肆虐下，不少家長都憂慮新冠肺炎疫情可能在校園內蔓延。所幸好消息終於傳來，生產BNT疫苗的德國藥廠BioNTech受訪時表示，可適用於5~11歲兒童的新冠肺炎疫苗臨床效果佳。最快有望在10月上市，緩解家有學齡兒童父母的憂慮。

BioNTech藥廠執行長Ugur Şahin以及醫療長Özlem Türeci在11日接受德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）專訪，當中分享到適用於5~11歲兒童的專屬疫苗臨床試驗結果已經出爐，結果看起來良好。因此將準備量產，並在未來幾周後向各國政府申請上市許可。

至於專為兒童而生的疫苗，跟成人版有何不同？Ugur Şahin表示，基本上是與成人的一樣，只是劑量較少。而該藥廠除了針對5~11歲兒童打造專屬疫苗，針對6個月至5歲幼兒的臨床試驗也在進行中，預計今年底前結果有望出爐。

當前為了控制疫情，國際之間疫苗爭搶劇烈，出現疫苗短缺的問題。對此，Ugur Şahin表示各藥廠已克服生產問題。光是在歐洲，明年可月產5億劑，因此預估最晚預計2022年能有足夠以苗供全人類接種。以BioNTech來說，今年則預計可生產30億劑，而明年若市場有所需求，最高可生產40~50億劑。

除了強調疫苗生產量將有機會供應全人類的需求，Ugur Şahin也強調了施打第三劑的重要性。他指出施打第三劑加強針在體內產生的抗體濃度跟第二劑一樣，甚至更強。他強調未來幾周將會陸續有報告來證明第三劑的重要性，並認為需要追加第三劑才能有效控制Delta病毒的疫情。

至於施打第三劑的時間，原本規畫是在第二劑施打後的12至18個月之間，醫療長Özlem Türeci認為就目前來看，時間點應該會提早。

BioNTech與美國輝瑞藥廠（Pfizer）合作研發的疫苗，在去年底獲得美國與歐盟批准上市，是西方國家中最早上市的新冠肺炎疫苗。歐盟已經在今年5月批准12~17歲青少年可施打輝瑞/BNT疫苗；在台衛福部也已批准12歲以上青少年可施打此疫苗，是施打年齡層最低的新冠肺炎疫苗。

然而雖然BioNTech推論全球新冠肺炎疫苗生產量將很快能供應全人類施打，但不可諱言疫苗分配不均的現實問題，卻讓此願景難以實現；許多較為貧窮的國家，疫苗施打率低落是不爭的事實。在此情況下不少國家已率先施打第三劑，將讓疫苗分配不均的情況更為加劇。