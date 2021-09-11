台南市走馬瀨農場中秋剝柚比賽受好評，今年將再度舉辦。（台南市走馬瀨農場提供／劉秀芬台南傳真）

中秋節佳節將至，趁著疫情趨緩，台南市走馬瀨農場規畫多項中秋節連假優惠，4天連假期間門票全面優待價200元，另為向全台的教師致敬，從9月18日至30日，教師憑證免費入場，同行者也可享150元優惠票價。

台南市農會總幹事吳嘉仁表示，除了門票優惠，也推出「住宿2＋2優惠」，只要以兩人房的價格就可以直接升等4人房。

走馬瀨農場場長許哲鳴表示，以往農場在中秋佳節推出剝柚應景活動大受好評，今年在符合防疫規規範下將再度舉辦趣味「剝柚快手」比賽，連假期間每天舉辦兩場，遊客可現場報名，優勝者將贈送農場遊樂券及限定款精美小禮物。

另外園區特色之一烏克蘭特技秀，外籍表演者疫情期間也排練許多新節目；緊張刺激的哈薩克飆馬特技秀在連假期間加碼演出，讓遊客感受遊牧民族的飆悍。

許哲鳴表示，走馬瀨農場位84快速道路玉井端終點處，無論是自行開車或搭乘大眾交通工具，皆十分便利。農場亦提供住宿、露營、會議、餐飲、農業體驗等多元服務，還有親子皆宜的遊園車、射箭、單車、腳踏船、碰碰船、高爾夫打擊等多項遊憩設施，廣大的園區非常適合疫情微解封後來趟輕旅行。