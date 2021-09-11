柴柴自己腦補劇情！日本和歌山縣一隻7歲大的柴犬，日前與主人一家至私人土地參觀，準備離開時，主人獨自回山上拿行李，留下媽媽和愛犬在原地，而柴犬發現主人不見後，以為對方走失了，便趕緊衝上山找人，淚眼汪汪的模樣，讓主人看了哭笑不得。

日本網友@inu_10kg日前在推特表示，她和家人帶愛犬至私人田地參觀，離開前發現行李還放在他處，因此她便將媽媽與愛犬留在原地，獨自一人回山上取行李，豈料柴犬一發現主人不見後，緊張地東張西望，儘管媽媽解釋「姊姊很快就會回來了」，但柴犬完全聽不進去，馬上衝到山坡尋找。

柴犬隨後發現主人的身影後，牠便朝著對方飛奔過去，眼角似乎還微微泛著淚光，好像很擔心主人的安危，直到走至對方身邊後，牠才露出開心的笑容，雙方好像是久別重逢一樣，讓主人看了哭笑不得，不禁表示「牠應該是以為我迷路了」。

@inu_10kg也將愛犬飛奔的模樣po上網，累積9.6萬按讚數，不少人表示「有一秒我被感動了，看到狗這樣我會哭」、「自編自導自演的戲精柴」、「這隻柴柴很會自己腦補耶」、「超級感動的畫面，可是知道真相後，讓我忍不住想笑出來」。