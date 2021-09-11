辣模安希不僅長相甜美，更擁有F級傲人上圍的火辣身材，instagram吸引121萬人追蹤，不吝嗇秀岀魔鬼身材的她，日前曬出一張破尺度的養眼照，不僅大方露出半顆傲人南半球，裙子還直接挖空露出蜜桃翹臀，讓所有人看的鼻血直流。

安希在instagram曬出一張清涼養眼照，只見她身穿淡藍色毛衣，對著鏡頭擺出嬌羞表情，接著刻意將上衣拉起來，一對傲人F級上圍立刻露出半顆見客，稍有不慎隨時都有可能露點走光，接著裙子背後更是直接大挖空，蜜桃翹臀一覽無遺，還不忘嬌噌向粉絲喊話：「今晚你想來點....正面..？還是後面..？多投票也會給你們福利的，放心從不虧待支持我的」，短短幾句話讓人充滿遐想空間。

對此，網友紛紛留言：「這套太殺了啦，當然正面後面都要」、「小孩子才做選擇，我兩個都要」、「這裙子咖稱涼涼的欸」、「背面未免太精采了吧」、「妳穿反了，應該要反過來穿才對」、「好通風，而且上廁所很方便」、「先前面然後後面，真的太愛你了」、「性感女神送給大家的福利也太讚了吧」。

私底下熱愛Cosplay的安希，時常在IG上看到她扮演動漫角色的美照，某次化身成火辣版皮卡丘，只見她穿上皮卡丘睡衣，嘟起嘴巴賣萌裝可愛，一對傲人F級雙峰讓胸前扣子完全扣不住，有次則是將雙峰化身成「天竺鼠車車」，再次搶盡所有人目光。