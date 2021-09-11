新北市政府自行開發興建的新店寶高智慧產業園區，第一次招商慘烈，72單元招租僅8業者投標，新北市經發局今再度辦理招商說明，這次祭出最高5折租金優惠，投標文件受理至11月1日。

經發局長何怡明表示，招商說明會有廠商詢問是否能在寶高智慧產業園區進行研發、生產、銷售一條龍企業經營，這次公告招商已考量產業的需求，未來從研發設計、驗證測試、產品檢測、製造生產都能在寶高智慧產業園區實現，且符合建築技術規則相關規定下得設置銷售部門辦公室，同時祭出最高5折租金優惠吸引標竿型企業進駐，引領當地產業發展。

何怡明指出，園區同時提供智能化的安監管理系統，兼顧美化與滯洪功能的休憩公園，設有托育中心、便利商店、餐廳等生活服務設施，提供完善生活機能。

新北市斥資超過41億元建置「寶高智慧產業園區」，這次招商釋出62個標準單元、4個公共服務設施單元(實驗場域、檢測中心、餐廳及銀行)，以打造智慧城市基地為目標。