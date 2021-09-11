警方查獲改造手槍1支、空氣手槍3支、子彈65顆、鋼瓶1支、毒品安非他命3小包。（台西方局提供）

在雲林縣四湖鄉工作的4名砂石車司機9日清晨被從北部來的砂石車司機黃嫌5人押走當人質，台西警方局獲報通報縣警局，縣警局立即組成專案小組，火速在3小時內找出3名司機被押在麥寮鄉新吉村的出租套房，霹靂小組荷槍實彈攻堅救出3人質，逮捕3名嫌犯；最後4名司機都救出，逮捕5名嫌犯。

台西分局9日清晨4點接獲報案，四湖鄉中正路有砂石車被砸，4名司機被擄走，報案人是砂石車隊工頭陳姓男子，陳男與押人的黃嫌是同業，有生意、債務糾紛。

雲林縣警察局局長朱宗泰立即指示刑事警察大隊、鑑識科、保安隊、臺西分局成立專案小組，報請臺灣雲林地檢署指揮偵辦，分析出司機可能被押的處所在麥寮鄉新吉村。

被押的4名司機中，有3人被黃嫌與3名犯嫌帶到黃嫌位於新吉村的一處小套房拘禁，警方分乘5輛車前往攻堅時，黃嫌等3名嫌犯企圖逃逸但束手就擒，警方查獲改造手槍1支、空氣手槍3支、子彈65顆、鋼瓶1支、毒品安非他命3小包。

據了解，其中1名司機被要求開砂石車載鐵板到北部變賣，警方根據GPS追查，通報新北市八里分駐所警方協助，順利救出司機、逮捕1名犯嫌。從清晨4點報案到8點破案，只有4小時。

警方表示，陳男與黃嫌都是砂石車隊的工頭，各自接案做生意，兩人疑似有生意及債務糾紛，黃嫌嗆聲要找陳男，但陳男走避，黃嫌索性率車隊的司機帶走陳男旗下的4名司機。

被控制行動的4名司機9日清晨在四湖鄉中正路附近集合準備上工，不料被黃嫌以改造手槍當成人質押走，但４人都未受傷，陳男得知打電話報警。全案依妨害自由、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送雲林地檢署偵辦。

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