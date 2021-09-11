出身台南、享譽國際的大導演李安，10日甫獲第11屆總統文化獎「文化耕耘獎」肯定，台南市長黃偉哲今天上午發出一封Mail致函李安導演，代表台南市民表達祝賀之意，李安10多分鐘後也暖心回覆，「非常想念家鄉！」

黃偉哲在給李安導演的賀函中，提到台南人因為他的成就而同感榮耀，並感謝李安導演長期耕耘在電影藝術創作上，豐富每個人的精神視野，導演此次獲獎，可說是實至名歸。除此之外，黃偉哲也表示，慶幸台南能在導演成長過程中占一席之地，並邀請李安能在疫情過後，回來故鄉走走。

黃偉哲的Mail發出後約10多分鐘，隨即收到李安導演回覆，李安筆觸溫暖寫道：「黃市長，謝謝您的鼓勵與肯定，我也以為台南爭光為榮，您提到精神視野，我一直相信，一個人的個性與視野是在青年時期以前就養成的，而這孕育與定型我的地方也就是台南，感恩！非常想念家鄉，希望有機會回去看望親朋好友。市長也請多保重喔！請代我問候大家好。 」