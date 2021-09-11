為減少民眾辦理戶籍謄本往來奔波的不便，內政部提供線上申辦「現戶」電子戶籍謄本服務，台中市民政局「台中戶政ONLINE」官方帳號也配合連結此服務，並推出快閃抽獎活動，12日前只要加入帳號好友，即可參加抽獎，有機會抽中限量的小熊維尼系列磁吸多合一讀卡機。

民政局長吳世瑋指出，最近正值開學季，是各學校學生申請戶籍謄本的旺季，但台灣受新冠疫情Delta病毒株入侵影響，全台已經高度警戒，為降低民眾頻繁外出可能衍生的風險，特別呼籲大家改透過自然人憑證線上申辦戶政業務。

民政局表示，配合內政部戶政司提供線上申辦作業，「台中戶政ONLINE」為吸引更多民眾使用，也推出限時快閃抽獎活動，即日起至12日前，只要加「台中戶政ONLINE」官方帳號為好友，就有機會抽中小熊維尼系列磁吸多合一讀卡機，限量只有10組。

民政局強調，為達到最即時防疫，台中戶政ONLINE「防疫守戶者」功能也特別改版，增加連結到衛福部「簡訊實聯制／民眾資料調閱紀錄」功能，下載後只要登錄手機密碼並完成驗證，即可顯示最近28天內是否曾輸入過簡訊實聯制的相關資料。