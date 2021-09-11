疫情未緩五倍券10月上路 綠委：盼指揮中心找平衡點。(本報資料照)

行政院為刺激消費將推出振興五倍券，不受近期本土疫情升溫趨勢影響，院長蘇貞昌9日親自召開記者會公布細項與樣張。民進黨台北市議員王世堅直言，蘇揆重複了馬政府消費券的錯誤，只是為了凸顯自己是最高行政領導人，並指蘇揆吃人民豆腐就算了，但要記得2件事情，同時他也呼籲行政院不要把簡單的事情複雜化，淨幹一些人民都已經知道的事情。

王世堅10日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，13年前前總統馬英九的錯誤就是去印消費券，蘇貞昌又如法炮製了這個錯誤，只為了凸顯他是最高行政領導人，他想要讓歷史上可以記這一筆。王世堅指出，現在社會的心情是，「就是說不要再講什麼牛排、生魚片、魚翅、鮑魚，你就趕快端一碗滷肉飯來，你來什麼，我們就吃什麼」，全民都準備好了，一發放五倍券，就普天同慶 舉國歡騰。

王世堅直言，蘇院長昨天拿撞球桿，吃點人民的豆腐就算了，我們成全你，但王世堅希望蘇貞昌有2點不要犯，第一，審計部已經公開駁斥三倍券的經濟效益，指出那些錯誤了，希望他不要對審計處的指證視若無睹，還繼續講經濟效益有多少；第二，發行這些券就像在玩大富翁，體育署、農委會、文化部，什麼動滋券、藝FUN券都來了，希望到此為止，不要一直玩、一起完、一路玩，玩完就算了

王世堅認為，人民冀望行政院幹大事，而不是一天到晚把簡單的事複雜化，淨幹一些人民已經知道、了解的事，希望他們不要再「作之君，作之師」，不要指導人民生活消費，「台灣人要去哪邊玩、吃什麼用什麼、不用你教」。王世堅也說，蔡英文總統5年前就職時曾說過要 「謙卑、謙卑、再謙卑」，希望他們能聽進去。