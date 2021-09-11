因應民間植物油價漲翻天，印度政府表示已調降包括棕櫚油、黃豆油以及葵花籽油等進口稅金，並希望自己民眾日後都能用正常價格買到食用油品。

印度政府打的如意算盤是，調降食用植物油進口稅後或許可刺激消費，然後印度的海外採購量也會跟著增加。

根據印度官方說法，進口稅方面，棕櫚油已從10%大幅降至2.5%，而黃豆油與葵花籽油也大減7.5%至2.5%。至於精煉過後的棕櫚油、黃豆油與葵花籽油，則是從37.5%小減至32.5%。

因此，在減稅後這些油品所要徵收的進口稅，棕櫚油、黃豆油與葵花籽油共為24.75%，其中包括2.5%的基本稅與其它稅金。至於精煉過的棕櫚油、黃豆油與葵花籽油共需徵收35.75%。

由於印度有3分之2以上食用油都要依賴進口，但當地政府近幾個月以來，一直苦惱於大漲的食用油價。而印尼與馬來西亞，是印度棕櫚油主要兩大進口國。同時，黃豆與葵花籽油等則依賴阿根廷、巴西、烏克蘭與俄羅斯。