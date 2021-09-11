美國兩名資深民主黨參議員周五公布一項提案，擬對企業庫藏股計畫課徵2%貨物稅（excise tax），作為支應拜登總統3.5兆美元國內投資計畫的財源之一。

拜登和國會民主黨人一直在推動對富人和企業加稅，為這個龐大的3.5兆美元支出計畫籌措資金。

參議院財政委員會主席Ron Wyden和參議院銀行委員會主席Sherrod Brown周五表示，這項《股票回購責任法案》（Stock Buyback Accountability Act）將鼓勵大企業投資自家員工，而非透過推升股價為投資高層創造財富。

美國前總統川普在2017年通過減稅政策後，引發對股票回購的批評聲浪，反對者批評企業將大部分節省下來的稅金用於買回更多自家股票，而非投資自家業務和員工。

該計畫是民主黨重量級參議員Wyden提出增加政府收入的多項提案之一，其提案還包括對執行長薪酬超過公司平均工資一定倍數的公司額外課稅。

美國企業買回庫藏股的規模在2019年飆破7000億美元，摩根大通預估未來一年該規模可能達到1兆美元，創下歷史新高。