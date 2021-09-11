曜越(3540)受到缺料影響，8月合併營收為3.04億元，月增1%，曜越表示，下半年營運還是要看顯卡供給狀況，公司也推出艾坦Divider 200 TG橫躺式小型強化玻璃機殼系列等新產品，為營運增添新動能。
曜越以散熱器產品起家，之後再跨入機殼、電源供應器及記憶體產品，並以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家，顯卡及IC缺料問題干擾電子產業出貨，且運費高漲客戶出貨放緩，曜越8月合併營收3.04億元，月增1%，年減49.35%，累計前8月合併營收為28.14億元，年減3.93%。
曜越近期陸續推出包括：全新艾坦Divider 200 TG橫躺式小型強化玻璃機殼系列產品等新產品，並持續拓展銷售管道，「蝦皮購物」正式成立「Thermaltake曜越品牌旗艦店」，店內包涵TT PREMIUM、Thermaltake和Ttesports三大產品線，以及建立全球線上、電商市場及線下渠道，希望能打響品牌知名度，為營運增添新動能。
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