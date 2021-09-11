台北市長柯文哲多次質疑台灣疫苗方針，質疑國內接種規畫急就章，他今日再度重砲開嗆，指政府在疫苗採購與施打規畫上完全雜亂無章，不同年齡會打不同疫苗一事，根本沒科學根據，簡單來說就是「有什麼打什麼」，他也不想再罵了，反正疫苗來就打完，政府自己看著辦。

北市府下午舉行防疫記者會，媒體詢問國內疫苗不斷進貨，無論是自購或國外贈送，但莫德納疫苗一直都沒到貨，很多民眾接種第一劑之後，遲遲等不到第二劑，變相變成疫苗孤兒，由於國外有允許莫德納、BNT疫苗混打，指揮中心也有討論此可能性，外界好奇柯怎麼看。

台北市長柯文哲。（北市府提供）

柯文哲對此表示，他不想抱怨太多有關疫苗的事，但政府「雜亂無章完全沒計畫」，如果台灣是很窮的國家，兩劑都打最便宜、儲存簡單的AZ疫苗，若不是很窮又不想花錢，就第一劑打AZ、第二劑BNT或莫德納，日本雖購買AZ，但後來想提高品質，便全數改成BNT或莫德納。

柯直言，台灣一個很大問題是，為何不同年齡打不一樣，75歲以上打AZ，65歲到75歲打莫德納，這根本沒有科學根據，其實他知道為什麼，就是有什麼打什麼，人家施捨什麼我們就打什麼，他現在也不想罵了，反正疫苗來北市就幫忙打完，政府自己看著辦。