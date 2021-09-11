昔日曾被譽為「香港第一美女」的女星黎姿（現名馬黎珈而），為了家庭息影，近年晉身商場女強人，除了經營事業外，也很享受生活，時常在社群分享生活點滴；不久前身家才飆漲數億元的黎姿，下個月就滿50歲，日前和好友到水上樂園玩到濕身，還被出賣背影美照，嬌小體態像是青春少女，不科學凍齡身材網友全看傻。

昨（10）日黎姿在IG更新近況，分享和好友一起到全亞洲最大的水上樂園玩，像是忘記年齡的感覺，愉悅地表示，「重拾很多開心的童年回憶，超興奮，太刺激、太好玩了」；也上傳多張在水上樂園的照片，黎姿穿著黑色休閒裝扮，雖然沒有換上泳裝，但纖細身材仍相當亮眼。

下個月滿50歲的黎姿背影照太不科學，網友一看以為20歲少女。(圖/ 摘自黎姿IG)

其中黎姿的背影照，畫面中她脫掉外套換上兩截式黑色泳裝，外面穿著白色背心，但疑似玩嗨後背心濕掉，黑色上身泳衣若隱若現；最驚人的是，黎姿紮起兩條小辮子，從背影看四肢纖細，嬌小的模樣說是高中少女都不為過，完全不像是下個月就要滿50歲的熟女。

從多張照片的背景能發現，黎姿從白天玩到黑夜，由此可見應該是玩得非常盡興，而黎姿的凍齡狀態也引起網友熱情留言，「完全是二十幾歲的模樣」、「好驚，少女一般的背影」、「保養得很好」、「背影簡直就是少女」、「氣場實在太大，照亮整個水上樂園」。