民眾可在家中透過網路參與活動。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

因應疫情持續延燒，北市消防局9月11日14時起至30日23時59分止，辦理今年「國家防災日」線上防災教育宣導活動，讓民眾安心宅在家，輕鬆學防災拿大獎，防疫也防災。

這次活動創全國之先，運用Gather Town虛擬平台建置活動會場（https：／／is.gd／QnSt2H），民眾可自由安排時間，透過電腦進入虛擬活動會場，選擇自己喜歡的角色，如同RPG遊戲，可視訊聊天互動，會場內有宣導攤位區、舞台區、消防車輛體驗區、闖關區及情境體驗區等5大區域，透過各種互動物件，自主學習防災知識，同時還可參加抽獎，獎品包括小北百貨緊急避難包、TOMICA消防車系列及樂高消防城市系列等；另外，在11日活動首日前500名，以及13、15、17日的「消防員來開講」每場50名也都有神秘限量禮。

消防局表示，在活動首日14時至16時，消防員在宣導攤位區透過視訊進行互動教學宣導，民眾可以馬上提問，立即解答；另外，在活動期間，消防車輛體驗區有消防車輛介紹影片，以第一視角感受前所未有的消防車操作情境，進入闖關區可體驗密室逃脫、迷宮等活化腦力的遊戲，在情境體驗區可以親臨地震、火災、颱風等防災情境，透過本次線上活動，推廣防災知識，提升全民防災意識。