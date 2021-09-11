郭蘅祈（郭子） 近來推出新專輯《不絕於耳》，日前接受幸福電台《幸福分秒》主持人亭君專訪，郭子近年來被封為「斜槓先驅」，他除了是知名作曲人，專業領域遍布音樂創作圈、劇團、廣播、演唱會製作，甚至還考取證照成為瑜伽老師，郭子自嘲應該是「最不務正業的音樂人。」

郭子自認「我就是不斷地跳來跳去，大概每十年會有一個轉變，我不怕改變、這就是我」，或許在不久的將來，他又會出現在另一個意想不到的領域。疫情爆發，每個人都宅在家，郭子也試著透過視訊瑜伽教學，他在線上指導學生：「大腿內側請上提」、「肋骨上收」學生都看著鏡頭滿臉問號：「老師，我看不到！」郭子示範一個動作，自己正面、側面除了鏡頭特寫還要不斷移動，過程中覺得人生好難，大喊體力吃不消，郭子嘆：「教完一堂課好像教了三堂課，累死我了！直覺這不是我想做的事情。」

他推出新歌MV〈愛在黎明破曉時〉，原本郭子屬意由自己來擔綱演出浪漫情節，沒想到遭掌鏡的北藝大學弟、MV導演姚國禎沉默以對，郭子自曝慌忙找台階下，再次問導演覺得應該要找誰演出？隨後一通電話致電萬芳、阿爆(阿仍仍)，一口答應郭子請求情義相挺，讓導演直呼效率太高。