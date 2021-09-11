聯電先前調漲代工價格後，營運不斷攀升，帶動8月營收創高，本周股價一度觸及72元，改寫21年新高，隨後震盪拉回，周五（10日）漲逾1%，收在68.2元。晶圓二哥聯電近期漲勢兇猛，成為盤面人氣指標，有PTT網友表示，自己一張聯電「存骨」18年好不容易解套，沒想到不久前買進群創、裕民再度套牢，對此不少網友大驚，「準備慘套20年」、「人生都拿來等解套了」。

受惠於需求強勁，加上晶圓代工報價續漲，聯電8月營收187.9億元，月增2.31％、年增26.6％，再創單月歷史新高，全年每股獲利（EPS）可望繳出4元的好成績。看好聯電成熟製程需求吃緊，高盛上看目標價至119元。

一位網友在PTT股板發文，分享一張抱了18年的聯電。他提到，2005年以55元買進聯電1張，完全無視沒動，18年下來，配息總額15792元，零股203股，今年4月以61.2元將203股賣出，獲利12443元，無腦帳面28186元，原來1張聯電解套還留著。

不久前，他又買進面板股群創7張，航運股的裕民1張、亞航5張，目前帳面虧損超過4.6萬，下場是喵喵咪呀、咕嚕咕嚕！

原po好不容易聯電解套，竟又跳入股價跌跌不休的面板、航運兩大錢坑，引發網友熱議，紛紛留言說，「剛好聯電沒下市 不然欲哭無淚」、「為啥要抱面板…面板也要20年了」、「海運要變成3代沖了」、「跟王寶釧一樣 只是她沒股息可以領」、「搞20年才賺這一點，有夠慘」、「聯電也套了我20年，當初的營業員都退休了QQ」。

另有人認為買其他股票結局兩樣情，「買到GG會不會就是另一番風景啊」、「18年停損 改無腦放0050划算多了」、「18年前早換長榮2張，現在都解套幾次了」。

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