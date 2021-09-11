台北市松山區某國中學生染疫，周邊校園紛紛預防性停課，昨日共有12校受影響、4399名學生請防疫假。北市副市長蔡炳坤今日指出，今日請防疫假的人數已從4339名，增加到5113名，目前共有61個班仍在停課中，共有1550名學生受到影響。

北市府下午舉行防疫記者會，媒體詢問今日請防疫假的人數，停課學校總數和影響學生人數有多少？不少學校即將在周一恢復上課，周邊補習班和家教班是否也比照作法，一併在周一恢復實體授課？

蔡炳坤表示，昨天請防疫假的人數為4339名，佔總學生數的1.34％，今日已增加到5113人，佔總數的1.58％，等於增加了774位；停課部分則有61個班，包括國中28個班、國小6個班、幼稚園27個班，共有7校、5園，停課所影響的學生則有1550人。

至於復課部分，蔡表示，除了松山區的2個國中，跟中山區的1個國小，人數總共619位，星期一可以復課，其他學校還要等和核酸檢測（PCR）結果才能做出決定。北市副市長黃珊珊也補充，有確診學生的那班還是會持續停課，因為學生都在居家隔離。