Un raro esemplare di Oxynotus Centrina comunemente chiamato pesce porco o squalo che grugnisce è stato recentemente trovato morto all'interno della darsena medicea di #Portoferraio (Livorno) all'Isola d'Elba. pic.twitter.com/zhSmvaCdgu — Ultime Notizie (@ultimenotizie) September 6 2021

世界之大無奇不有，義大利海軍日前在厄爾巴島費拉約港鎮（Portoferraio）一處港口發現一隻「長著豬臉」的胖鯊魚，讓他們驚呼連連，事後專家表示這隻長相奇特的「海怪」是極為罕見的瀕危物種「尖背角鯊」。

義大利海軍近日在費拉約港鎮一處港口，發現一隻鯊魚屍體，沒想到將其拖上岸後，卻讓在場所有人全看傻了，只見這隻鯊魚不僅身形既胖且短，還有一雙黑色大眼和有稜有角的背鰭，加上像極豬鼻子的大鼻孔，豬臉結合鯊魚身體的奇特模樣，與一般鯊魚差異極大。

消息一出引發眾人熱議，對此專家鑑定後指出這是極為罕見的尖背角鯊（Oxynotus centrina），排除有關牠是其它突變體的謠言。

尖背角鯊又被為豬臉鯊，通常生活在水下2300英尺（700公尺）的深海區域，因為數量稀少，已經被列入「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」。

照片曝光後，隨即掀起熱議，有不少網友痛批這隻鯊魚是被故意捕獲並殺死，接著棄屍在海上，如今屍體已被送往海港辦公室進行研究。厄爾巴島水族館人員則表示，尖背角鯊雖然稀有，但在當地並不算罕見，「牠通常被稱為『豬魚』，因為牠會在水裡發出一種咕嚕聲」，館方過去也曾試著引進水族館，但這項計畫很快就被推翻，因為他們發現尖背角鯊不適合人工飼養。