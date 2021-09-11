泰籍網紅Alizabeth娘娘日前更新頻道「娘娘聊天室」系列，邀到剛推出寫真書的謝佳見，談到「被愛的人還有不滿足的地方？」謝佳見說，從小寄人籬下，好像不知道什麼是愛，當同學被欺負可以回頭叫爸媽的時候，他其實相當羨慕，於是從小就有「一定要被愛」的觀念，開始做了很多討好別人的事情。

謝佳見表示因為太想要「被愛」，而衍伸出「別人對我好是不是有目的性」、「拒絕別人的愛是不是會被討厭」等想法，他也坦承，追求「被愛」的過程，可能也不知道真正想得到的是什麼。

「娘娘研究室」播出至第15集，此系列娘娘一改辛辣作風，以中立、客觀的角度讓來賓表達想法，希望觀眾透過來賓的闡述，對其話題進行思考與解讀。娘娘也分享，雖然沒有戀愛經驗，但在愛人上自己是主動的一方，也當過「愛情的傻瓜」，卻每每換來的是不要再重蹈覆徹的傻，也讓他不禁想問：「在愛情裡當傻瓜，甜在哪裏？」被謝佳見笑虧：「你太理智了。」認為愛情不能以理智來經營，需要彼此遷就。