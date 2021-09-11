新北市工務局接獲檢舉，昨進場將違建棚架全部拆除，今已拆除完畢。（新北市工務局提供）

新北市土城區廣明街、瑞億市場附近一處公有地，遭附近15名住戶長期占用20多年當作私人的停車場，並隨意堆放廢棄物，新北市工務局接獲檢舉，昨進場將違建棚架全部拆除，並於今下午拆除完畢，未來將由土城區公所劃設80個免費機車停車格，供附近住戶及前往市場採買民眾使用。

新北市違章拆除大隊表示，附近住戶長期占用這處面積約60坪的公有土地，當作為自己停車場使用，共停放15台汽車，並堆放廢棄物導致環境髒亂，阻礙消防救災通道，使消防人員及機具難以進入巷道救災，嚴重影響環境衛生、公共安全，拆除隊偕同土城瑞興里里長，並邀集財政部國有財產署、環保局及土城區公所等機關合作釐清後，昨進場強制拆除。

依據新北市強制拆除違章建築收費自治條例，拆除大隊原本應向違章棚架搭建者，收取7萬元強拆費，但據了解，使用車位的住戶口徑一致表示，不知道棚架當初是誰搭建的，工務局證實因年代久遠，已無法查出當年搭建者，這筆拆除費最後只能由市府自行吸收。