揭蔡英文假博士「八大鐵證」 林環牆喊話直球對決

美國北卡經濟學系副教授林環牆等3人9日在「論文門」記者會中提出8大證據，質疑總統蔡英文並未取得英國倫敦政經學院的法學博士學位；總統府發言人張惇涵9日對此重申，蔡總統的博士學位，惟有求證LSE校方是唯一且正確的管道，且蔡總統的博士學位，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」。台籍在美學者林環牆11日在臉書貼文表示，以圍棋術語而言，蔡英文早已中押敗，使得詐騙博士學歷的論文門昭然洞開。

林環牆11日在臉書指出，論文門收官階段結束後，下了2年多的這盤圍棋，9月9日立法院的記者會就是棋局收官結束，對於盤面勝負目數進行清理盤點。其實，以圍棋術語而言，蔡英文早已中押敗，使得詐騙博士學歷的論文門昭然洞開。

林環牆認為，兩年前，在賀德芬8月29日的立法院記者會後，蔡英文就應立即認錯下台，退出政壇，以靜待司法調查處置。如果是這樣，也許會令人升起不勝唏噓的同情。遺憾的是，不久後又再加告另一位學者。

林環牆質疑，蔡英文提不出合格博士論文與博士文憑的原始文件。而當時負責頒發學位的倫敦大學，兩年來，同樣生不出1983-84年間當時的正式文件，以資證明博士學位的確是真實地頒發。蔡英文敢站出來面對台灣人民，把事情說清楚為自己辯護嗎？她當然不敢。她只剩下一招，就是叫總統府發言人張惇涵夢囈式地不斷說：「去向倫敦政經學院查證。」

林環牆指出，棋局的演變是要靠真實的心智能力，不能夢囈落子。張惇涵還在睡夢中嗎？並質疑，倫敦政經學院不僅不是當年學位頒發的機構，它本身更是論文門共犯結構的一部分。他強調，良心與證據才是最終審判的依歸，黑白分明的棋局都已收官了，真是天網恢恢，疏而不漏。立場不是是非，利益也不是是非，唯有守住良心，大家共勉。

對於林環牆等人的指控，總統府發言人張惇涵9日表示，蔡總統的博士學位，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；且總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位。我們再次呼籲，社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。