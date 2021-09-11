經過漫長的13個月等待，黎巴嫩各黨派領袖同意由遜尼派穆斯林大亨米卡提領導新政府，內閣名單10日出爐。接下來，他們將承擔起拯救國家脫離經濟危機的艱鉅任務。

第3度出任黎國總理的億萬富翁米卡提（Najib Mikati）在就職聲明中激昂陳詞，稱會不遺餘力地挽救該國免於破產。他說，「我們會善用每分每秒，持續向國際求援，以滿足國民日常生活基本需求」，他還表示，內閣將向阿拉伯國家請求協助。

新政府必須完成組閣，黎國才能獲得亟需的國際援助。不過，新政府的施政改革能力仍待觀察。

米卡提的內閣成員雖包含部分技術官僚，但幾乎每名閣員背後都有一個或多個派系撐腰。自1975至1990年內戰結束後，黎國政壇充斥這種狀況。

在24名內閣成員中，唯一的女性是前外交官里亞希（Najla Riachi），她接管行政發展部門；黎國最大公立醫院院長阿比亞德（Firass Abiad）被任命為衛生部長；民眾最熟悉的面孔則是出任資訊部長的知名電視節目主持人科達希（George Kordahi）。

在中央銀行工作近30年的赫拉維（Youssef Khalil）則負責領導財政，拯救國家免於經濟崩潰。

批評人士警告，赫拉維不太可能對他的前雇主採取強硬立場。一般認為，他的前雇主央行正是導致黎巴嫩破產的罪魁禍首。

針對新內閣名單，黎凡特戰略事務研究所（Levant Institute for Strategic Affairs）主任納德（Sami Nader）說，由於依教派分配政治權力的體制並無改變，且每項改革和決定都會引發爭議，這意味新政府與先前的看守政府並無太大差異，「組建新政府的人還是同一批」。

自黎巴嫩前總理狄亞布（Hassan Diab）因2020年8月4日貝魯特港口大爆炸率內閣總辭後，該國就由看守政府管理。