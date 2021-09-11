一名富商34年前結婚生下1子，但婚後卻外遇不斷，後來在台北買房子給妻兒住，自己獨居高雄，實際上是方便與小三往來，後來事業失利走下坡，散盡家財住進療養院，還要求妻子和孩子養他，元配氣得對法院訴離婚。

判決書指出，富商在台北買了房子讓妻兒住之後，自己獨居高雄，其實是為了方便與小三在假日往返北高兩地，後來妻子陪同小孩到美國上高中，5年後回台發現高雄住處被小三霸佔，不得已只好投靠娘家，生活仰賴親友接濟，並與丈夫自此分居。元配後來罹患乳癌，富商丈夫卻不聞不問，還一再拖欠兒子的學費和扶養費，更向她借了1000萬都沒還，富商後來因散事業失利散盡家產，流落療養院，卻要求妻兒奉養終老，元配只好法院訴請離婚。

據「CTwant」報導，富商認為，他事業有成時對妻兒照顧有加，買給他們不少房產，只是晚年事業走下坡，妻子竟不顧夫妻情誼，捲款搬離住處，拒絕和他同住，打電話央求她返家都沒回應，如今他已83歲，身體有許多病痛，妻子卻不曾前來探視與照顧，自己一人孤單住在高雄榮民之家，希望雙方能回復過往夫妻情誼，不要離婚。

法官審理時傳喚一名曾在富商公司工作的羅姓婦人出庭，羅婦表示，富商常帶女朋友出去吃飯，還會說「這是我新交的女友」、「這是我老婆」，認識富商的人都知道他的女友不只一個，後來富商住進榮民之家，她曾去探望，富商當時感慨：「如果當時沒把妻子趕走，我現在應該就不會住在榮民之家了」。

富商的兒子則說，小時大都和媽媽住在台北，後來媽媽被趕出家門，他有去幫忙收拾行李，媽媽罹癌期間，爸爸不曾來台北探望或照顧，現在他只希望父母趕快離婚，否則媽媽每天為這事感到很煩。

法官認為，富商在婚姻關係存續中，多次與不同女子親密交往，已破壞婚姻之幸福美滿，且雙方分居13年未聯絡，徒有婚姻之名，難以期待雙方共同保持生活幸福美滿，因而判准2人離婚，可上訴。