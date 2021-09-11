花蓮市南濱抽水站新設置機組將啟動。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

秀林鄉境有多處土石流潛在危險區，鄉公所與轄區警方陸續到佳民、加灣、富世等區域撤離居民。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府宣布，依氣象局預報資料，今晚停止上班上課。花蓮出現間歇性大雨，被納入陸警範圍，由於颱風有可能會在東部登陸，各鄉鎮公所盤點防颱現況，截至傍晚5時，預估花蓮預防性撤離人數將達2300人，首善之區花蓮市南濱抽水站新設置機組將啟動，以防大雨宣洩。

璨樹颱風來勢洶洶，全台將壟罩在暴風圈內，花蓮對外聯絡道路，台8線中橫公路大禹嶺至大魯閣間、蘇花路廊蘇澳到崇德間，入夜實施預警性封路，針對花蓮縣境內防災措施，農委會發布44條土石流黃色警戒，周邊住戶已被撤離安置。

花蓮市長魏嘉賢指出，南濱抽水站舊站的抽水量能無法因應歷年來多次強颱所帶來的豪雨，經內政部營建署編列改善工程經費，利用花蓮市清潔隊舊址，就地興建南濱抽水站新站。南濱抽水站擴建工程裝設6cms抽水機組計有五組，搭配舊有南濱抽水站六組3cms的抽水機組，全站總抽水容量每秒可抽48立方公尺。

他強調，南濱抽水站在花蓮治水工作方面肩負著相當重要的責任，因為自由街附近有段區域比海平面還要低。所以抽水站的抽水速度與量能是相當重要的，期待發揮功能。

吉安鄉下午3時開始進行福興村、南華村、太昌村等土石流潛勢地區撤離鄰來的榮光社區也同步撤離安置民眾中，吉安鄉長游淑貞與九河局長謝明昌趕往榮光抽水站、化仁海堤等處，視察抽水站機具運轉、河岸安全維護等，確保做好防範作業以保護鄉親生命財產安全。

另外，在山區的秀林鄉，有多處土石流潛在危險，秀林鄉公所與佳民、加灣、秀林、富世、崇德、天祥及和平派出所，於下午2時實施預防性撤離，並以太魯閣族語與國語向居民勸導撤離到社區安置。