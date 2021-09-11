璨樹來襲，中央氣象局已發布陸上、海上颱風警報，依據中央災害應變中心統計至今（11日）下午4時30分，全台已傳出25件災情，包含路樹倒塌、積淹水及民生基礎設施損壞等災情，停電一度達到3693戶，已全數修復，所幸未有人員傷亡。

依據氣象局資料，今（11日）下午4時，颱風中心位置位於北緯 21.2 度，東經 121.7 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 110 公里之海面上，以每小時17轉20公里速度，向北北東轉北進行。

中央災害應變中心表示，受到颱風及其外圍環流影響，今（11日）東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、桃園以北（含大台北地區）及馬祖、金門沿海地區易有較強陣風，台灣附近各海面風浪逐漸增大，並易有長浪發生；暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部近海，對花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、南投及雲林以南地區將構成威脅。

中央災害應變中心統計，截至今天下午4時30分，全台已有25件災情，包含9件路樹倒塌、傾斜災情，另有1處道路積水災情、8件民生基礎設施損壞等災情。已發布黃色土石流警戒228 條，分布於3縣市、14 鄉鎮、79村里、累計疏散撤離38人。