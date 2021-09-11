資深媒體人彭文正、旅美教授林環牆等3人9日舉行國際記者會，林環牆在會中秀出8大鐵證，指蔡英文根本沒有在1984年取得英國倫敦政經學院(LSE)的法學博士學位。總統府則回應，蔡英文的博士學位，惟有求證LSE校方是唯一且正確的管道。前國民黨主席朱立倫日前質疑蔡英文的博士學位有瑕疵。遭民進黨發言人顏若芳批口不擇言。對此，新北市議員葉元之表示，民進黨對於「這點」一直解釋不清。

新北市議員葉元之。（圖/本報資料照，譚宇哲攝）

葉元之11日在臉書發文表示，朱立倫質疑蔡英文的博士學位有瑕疵，結果引起民進黨群起護主。顏若芳說，「朱為了選主席口不擇言」；民進黨立委王定宇接著說，「參選主席要有閱讀障礙？」綠委鄭運鵬也批，「朱選主席選到政治人格有明顯瑕疵」。

葉元之痛批：「看到了嗎？民進黨採取的辯論方式，就是邏輯上所謂的『人身攻擊』，亦即潑你髒水，藉此迴避你所質疑的問題，這不反而顯示，他們對護航蔡英文的論文也沒有百分之百的把握？」。葉元之指出。朱立倫的質疑，也說出不少人心中的疑問。「為何一個念過博士的人，Google或圖書館都找不到她的論文？而且被質疑後，才拿出一個手寫改正的初稿，甚至還有缺頁情形。超怪的啊！這是任何拿過博碩士學位的人都難以置信的」。

他強調，民進黨對於這點一直解釋不清，只能勉強回應說，英國倫敦政經學院有發過聲明，認證蔡英文的博士學歷。可是取得學歷和論文瑕疵根本是兩回事，他們對於大家心中的疑問，根本不敢正面回答。看看這些人的護航方式，不就更讓大家覺得蔡英文的論文有問題嗎？他們自以為拔刀相助，但其實是補刀蔡英文。這真是越幫越忙，蔡英文會開心嗎？

對於彭文正、林環牆等人質疑，總統府發言人張惇涵9日回應，府方仍願不厭其煩重申，對於蔡英文的博士學位，惟有求證英國倫敦政經學院（LSE）校方是唯一且正確的管道。

他表示，蔡英文博士學位，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；並且，府方也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明她經過嚴謹程序，取得博士學位，「我們再次呼籲，社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛」。