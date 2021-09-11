印度中南部泰倫加納省（Telangana）今天啟動以無人機運送COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的計畫，盼儘快為偏遠地區民眾施打疫苗，控制疫情。

這項名為「天降藥品」（Medicine from the Sky）的計畫，約在今天中午在泰倫加納省維恰拉巴德區（Vikarabad）的一處操場正式啟動，民航部長辛迪亞（Jyotiraditya Scindia）和地方官員在場觀禮。

直播影片中顯示，裝有疫苗和其他藥品的藥箱，經官員檢視後由無人機載起升空，飛向遠處。

這項計畫的參與方此前已進行連續2天試飛，以確保今天的運送任務順利完成。

辛迪亞在推特中說，「天降藥品」是印度首個以無人機運送疫苗及其他醫療用品到偏遠地區的計畫。

泰倫加納省地方政府表示，這項計畫是由省政府發起，主要合作夥伴有世界經濟論壇（World Economic Forum）、政府智庫NITI Aayog以及Healthnet Global集團；無人機將在「視距外範圍操作」的規範下飛行，今天的飛行距離預定達10公里。

「天降藥品」所使用的無人機種，每趟最大運載能力可達5000劑疫苗，直線距離最遠可達20公里，將來主要運送物品還將包括藥品、緊急醫療器材、血液和檢體等。

省政府資料指出，無人機送藥運作模式是由偏郊或山區衛生所透過應用程式發出請求，無人機操作小組接到請求後備齊物品、確認地點後送出，等無人機抵達，接受方人員輸入一次性密碼後即可取貨。

官方資料顯示，截至10日，泰倫加納省COVID-19累計病例達66萬1006例，其中3892例死亡，尚有5351人治療中。

泰倫加納省約有3500萬人口，其中有逾1410萬人已完成第一劑疫苗注射，另有近519萬人完成2劑注射。

（編輯：陳惠珍）1100911