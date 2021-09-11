被列為全國十大鬼屋的員林醫院日前拆除，11日盛大舉行動土典禮，將改建為全彰化縣造價最高昂的長照衛福大樓。（謝瓊雲攝）

被列為全國十大鬼屋的員林醫院日前拆除，11日盛大舉行動土典禮，將改建為全彰化縣造價最高昂的長照衛福大樓。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府斥資2.36億元將廢棄20多年的員林醫院拆除，並原地改建全縣規模最大的長照衛福大樓，預計2023年3月完工啟用。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

揮別鬼屋傳言，彰化縣政府斥資2.36億元，將荒廢20多年的員林醫院原地拆除、改建全縣規模最大的長照衛福大樓，彰化縣長王惠美11日在動土典禮上，感謝員林市公所同意提供400坪土地，新大樓預計2023年3月完工，提供從老到小一站式綜合服務，讓青年安心留在彰化打拚。

員林醫院興建於1964年，已老舊不堪使用，921地震災後，龍邦大樓罹難者遺體曾暫時安置在院內太平間；廢棄醫院遲未拆除，名列全國十大鬼屋，靈異之說頻傳，還被文資列冊追蹤，前年才解除列管。

員林市長游振雄、立委陳素月與黃秀芳，與各級民代都出席動土典禮。王惠美表示，立委任內就得知荒廢的員林醫院嚴重影響治安、環境景觀，現有的博愛路員林衛生所平房已使用68年，老舊不堪，正好用這塊土地重建。

王惠美說，新大樓地下1樓至地上2樓為衛生所及公設民營托嬰中心，3樓為兒少服務中心、親子館、家庭福利中心，4樓為日照中心，5樓為多功能兒少活動中心，未來完工後盼能建構老幼共學的美好場景。

游振雄則強調，這裡真的不是鬼屋，只是剛好鬼片、鬼電影都愛來這拍片取景，未來大樓完工將設專區陳列醫院歷史文物，感謝文資委員同意解除列管，讓土地得以華麗重生。

衛福部長照司長祝健芳表示，衛生福利部今年在長照經費補助在彰化就高達20.5億，使彰化服務涵蓋率為59.6％高於全國平均54.5％，相信彰化能在2023年前能夠達成涵蓋率7成。這棟建築設計融入北歐國家的老少共榮理念，由彰化縣衛生局與社會處攜手合作，期待大樓完工後成為全國觀摩學習的場域。

衛生局表示，衛生所整合長照、婦幼福利的綜合大樓，除員林以外，二林、線西、北斗、芳苑、大城和竹塘等鄉鎮也都在興建中；王惠美縣長上任以來已爭取到12案、6億2002萬餘元。