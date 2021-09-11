臺南市北區北忠街一棟透天民宅11日下午3時47分傳出火警，疑似4樓神明廳起火釀災，警方一查屋主，竟是里長住家，公園里長徐富美還在活動中心關心公務，驚聞住家著火趕回，4樓已全面燃燒，現場無人傷亡，警消經過40分鐘才控制火勢。
「里長嬸，你家起火啦!」徐富美11日下午還在公園里活動中心關心里務，驚聞住家起火還不相信，趕回家才發現10多輛消防車擠滿巷道，家中4樓冒出熊熊火勢與濃煙。
徐富美擔任過兩屆臺南市議員，現為公園里長，被稱為「甘蔗嫂」，為人熱心公益，家中共住有7人，經營網售玩具模型生意，因此家中有不少玩具貨品。11日除了女婿在1樓外，其餘家人都不在家，鄰居看見4樓冒出濃煙，趕緊通知徐家人。
警消人員到場時，4樓已經全面燃燒，窗戶不時冒出火舌，甚至有雜物從窗戶掉落馬路，徐家隔壁就是1座小廟，廟方一度擔心火勢延燒，讓神明也受波及，消防人員佈水線衝入火場，約灌救40分鐘才控制火勢，幸未延燒鄰居，現場無人傷亡。
徐家內囤放的玩具貨品付之一炬，家人大嘆損失慘重，一時不知如何處理，附近鄰居推論應是神明廳起火造成，臺南市消防局表示財損與起火原因尚在調查中。
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