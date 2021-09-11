星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙子座、水瓶座、射手座的人性格非常自我，很重視自己的感受，不太會因為旁人而改變想法，非常自我中心，在戀愛中依然會堅持自己的原則，不會被輕易征服，非常難以駕馭。

▍第三名：雙子座

雙子座很重視自己的感覺，他們很容易喜新厭舊，總是不斷在追求新鮮感，因此戀情往往都很短暫，很難穩定的待在一個人的身邊，就算他們真心深愛某個對象，也不可能為了愛情放棄自我，他們就算談戀愛依然會堅持自己的原則，保持好奇心，持續探索身邊有趣的人事物，不會因為一個人而放棄自己的花花世界，想要徹底征服雙子座是非常困難的事。

▍第二名：水瓶座

水瓶座很需要個人的時間和空間，他們常常沉浸在自己的世界裡，旁人很難知道他們到底在想什麼，就連他們身邊最親密的人也不見得真正的了解他們。水瓶座在乎的事、堅持的原則和一般人差異很大，總讓人搞不懂他們到底想要什麼，因此想要征服他的心顯得更為困難，在戀愛中如果對水瓶座展現出控制慾，反而會激起他們造反心態，讓他們想要逃離，因此和他們交往時最好不要想著征服他們，而是要給他們足夠的自由空間。

▍第一名：射手座

射手座性格樂觀，畢生都在追求自由和快樂，對他們來說人生就是要過得輕鬆愉快，他們甚至會為了不被束縛而刻意維持單身，不願讓愛情限制自己的生活。射手座個性太過自我，無論在日常生活或愛情中都是如此，他們總是把行程安排得非常緊湊，就是要讓自己閒不下來，就算有了戀人也不會因為對方改變生活型態，想要征服這樣的射手座簡直是不可能的任務。