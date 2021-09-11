(18:40更新：台東宣布12日停班停課)

璨樹颱風沿著東部近海北上，對東台灣造成極大威脅，繼台東宣布停班停課後，稍早花蓮縣也宣布跟進，11日晚間起停班停課，以下為停班課完整資訊：

台北市、新北市、基隆市：最晚22點聯合宣布12日是否停班課；貢寮國中、鼻頭國小中午12點起停班停課。

宜蘭縣：晚間10點宣布12日是否停班停課。

桃園市：11日正常上班上課。

新竹市：11日正常上班上課。

新竹縣：晚間10點宣布12日是否停班停課。

花蓮縣：11日晚間停班停課。

台東縣：11日下午停班停課；12日停班停課。

苗栗縣：11日正常上班上課。

台中市：11日正常上班上課。

彰化縣：11日正常上班上課。

雲林縣：11日正常上班上課。

南投縣：11日正常上班上課。

嘉義縣：11日正常上班上課。

嘉義市：11日正常上班上課。

台南市：11日正常上班上課。

高雄市：11日正常上班上課。

屏東縣：枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉、恆春鎮6鄉鎮11日晚間6點起停班停課。

澎湖縣：11日正常上班上課。

金門縣：11日正常上班上課。

連江縣：11日正常上班上課。