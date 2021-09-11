(18:40更新：台東宣布12日停班停課)
璨樹颱風沿著東部近海北上，對東台灣造成極大威脅，繼台東宣布停班停課後，稍早花蓮縣也宣布跟進，11日晚間起停班停課，以下為停班課完整資訊：
台北市、新北市、基隆市：最晚22點聯合宣布12日是否停班課；貢寮國中、鼻頭國小中午12點起停班停課。
宜蘭縣：晚間10點宣布12日是否停班停課。
桃園市：11日正常上班上課。
新竹市：11日正常上班上課。
新竹縣：晚間10點宣布12日是否停班停課。
花蓮縣：11日晚間停班停課。
台東縣：11日下午停班停課；12日停班停課。
苗栗縣：11日正常上班上課。
台中市：11日正常上班上課。
彰化縣：11日正常上班上課。
雲林縣：11日正常上班上課。
南投縣：11日正常上班上課。
嘉義縣：11日正常上班上課。
嘉義市：11日正常上班上課。
台南市：11日正常上班上課。
高雄市：11日正常上班上課。
屏東縣：枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉、恆春鎮6鄉鎮11日晚間6點起停班停課。
澎湖縣：11日正常上班上課。
金門縣：11日正常上班上課。
連江縣：11日正常上班上課。
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