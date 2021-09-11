新北市今天雖沒有新增確診案例，但考量Delta病毒已入侵社區，新北原民局決定停辦今年的新北市市長盃—慢速壘球暨籃球全國邀請賽，原民局長羅美菁說，賽事為原住民族傳統活動，極具意義，且參賽族人及親友家屬眾多，但考量疫情變化，決定停辦，以防疫為優先。

羅美菁表示，原民局自去年開始舉辦原住民族傳統射箭、棒球、慢速壘球暨籃球等4項賽事，「傳統射箭」是代表原住民特有的傳統射箭文化，「棒球、慢速壘球、籃球」是原住民族享譽體壇的擅長賽事，去年賽事共吸引千人參與，一起以「箭」、「球」會友，許多親友也一起出席，場面溫馨歡騰，但今年因考量疫情變化及族人健康，只能忍痛宣告停辦，以族人的健康為最重要的考量。

原民局表示，傳統射箭原預定6月19日在樹林鹿角溪傳統射箭場舉辦，棒球 原訂8月28日至29日在土城媽祖田、柑園棒球場舉辦，先前已因疫情取消，而原訂9月25日至26日在板橋國小體育館舉辦的籃球賽及11月13日至14日在樹林鹿角溪壘球場的慢速壘球，也都一併停辦。