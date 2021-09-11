璨樹颱風直奔台灣，勢必帶來強大雨勢，台北市今晚8時將關閉水門，交通局也因應颱風天與堤外停車需求，開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，暫停路邊停車收費，部分公車調整行駛路線也將有所調整。

北市交通局表示，從今天晚上7點起，將開放北市8公尺以上道路紅黃線停車，暫停路邊停車收費，至於何時恢復收費與禁止停車，將視颱風狀況另行公告。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

不過，法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

此外，也有不少公車路線因河堤疏散門關閉，將調整停課佔位，交通局表示，民眾若想知道哪些公車路線有更動，可利用大臺北公車網頁( https：／／ebus.gov.taipei )、臺北好行APP以及智慧型站牌到站資訊，上頭將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供業者發布。