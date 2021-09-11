漁民趁颱風來襲前進港避風，漁船將東港港區擠得水洩不通。（林和生攝）

外籍漁工趁著漁船返港，來到岸上整理漁具。（林和生攝）

颱風璨樹直逼台灣而來，擔心強風豪雨帶來災害，東港及琉球漁船早先一步進港避風，將東港港區擠得水洩不通，外籍漁工則趁著機會與其他漁船同鄉閒話家常，更順勢整理漁具，等著風雨過後又要整備出港。

至於往返東港與小琉球的交通船，11日在下午前加開船班，將遊客往本島送，下午便宣布停航，有遊客表示，本來上午還有安排浮潛行程，只能被迫打斷、提早回家。

屏東種植韭菜的施姓農民一早就到田區搶收，他表情無奈地說，八月屏東連續豪雨，葉菜類因淹水損失慘重，好不容易盼到復耕，無奈又遇颱風來襲，原本還要1個月後才能收成的作物，只能早先一步收割，盡可能將傷害降至最低。

隨著晚間風雨漸增，來義鄉來義村、義林村及丹林村擔心可能的土石流恐形成孤島，因此在下午5時實施強制撤離工作；三地門鄉屏31線往德文方向，部分路段因受七、八月豪雨造成路面損壞，因尚未完成災後復建工程，鄉公所也將道路進行預警性封閉，公所則撤離德文部落共125名族人。