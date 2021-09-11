璨樹颱風稍早降為中颱，基隆市長林右昌11日下午於災害應變中心，主持第二次颱風應變會議，指出基市應變中心在今晚6時提升為二級開設，在12日凌晨0時升為一級開設，林右昌再次叮嚀各單位做好防颱準備，嚴陣以待加強警備，另外明天是否上班上課，最晚今晚10時前會與雙北同步發布。

針對明天是否上班上課，林右昌表示，基隆市今晚仍維持正常上班上課，至於明天部分，預計最晚在今晚10時前，會和雙北同步進行發布，3個城市如有提前的共識，也會提前發布。

林右昌聽取基隆氣象站及基市深耕團隊報告後指出，颱風仍朝北部方向而來，預計明天中午對基隆產生較大的影響，颱風強度雖轉為中颱、雨量些微下修，但他仍呼籲各局處同仁不能掉以輕心，嚴陣以待。

由於颱風預計明早六時後風雨逐漸加大，暴風圈中午左右接觸基隆，林右昌表示，請居住在低窪及易淹水地區的民眾，在今晚之前完成裝設防水閘門及沙包堆置，預先做好萬全準備，外籍漁工在今晚6時前，一律上岸避颱。

至於已預約9月12日施打疫苗者，林右昌在會中表示，衛生局已發送簡訊通知預約的民眾，一律順延至9月13日同時段、同一醫療院所進行施打，而9月13日時間上，若無法配合施打的民眾，衛生局會統一通知補施打時間。