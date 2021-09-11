璨樹颱風逐漸靠近台灣，中央氣象局發布的颱風陸上警戒區域涵蓋全台，考量山區天候與行車安全，南投林區管理處宣布，奧萬大國家森林遊樂區11日下午起預警性休園，各步道系統暫時性封閉，將於颱風過後全面安檢，確認安全無虞後再行開放。

為防範璨樹颱風挾帶強風豪雨襲台，南投林管處處長李政賢指出，由於轄管的奧萬大國家森林遊樂區聯外道路地質脆弱，各山區步道遇豪雨極易有崩塌或土石流災害發生，基於安全考量，颱風期間暫時封閉。

南投林管處提醒國人事先做好防颱準備，山區居民隨時注意颱風動態，避免危難。