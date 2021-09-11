為有效達到減碳、降空汙目的，台中市政府環保局除要求大型固定汙染源減少燃煤，也針對農地廢資材加強處理，繼之前祭出輔導農民使用益菌肥、減少焚燒稻草頗有成效，今年更試辦由專人、專機到場，以就地破壞農廢資材並就地掩埋的方式，減少農民燃燒稻草的情況。

環保局指出，台中市除栽種水稻，不少農民也種植柿子、梨子或桃子、龍眼等高經濟作物，根據統計，目前山區農業種植面積約有1萬5120公頃，每年果實採收後會產生大量樹枝葉等農業廢棄物，以往農民都是在露天環境下直接燃燒，造成空氣汙染，也容易引發火災。

為解決露天燃燒的問題，減少空汙問題，環保局透過補助益菌肥的方式，藉以幫助農業廢資材能自然腐化，透過這樣的推廣，環保局表示，台中市露天燃燒面積從2015年約134公頃，去年已下降至約20公頃，獲益菌肥補助面積去年更創歷年新高、達到1653.35公頃。

為進一步降低農民露天燃燒情況，環保局今年首度試辦、推廣就地破碎計畫，環保局指出，近來持續輔導農民以資源再利用的方式處理果樹枝條、農業廢棄物，以將其破碎後就地掩埋的方式，不但可防止雜草、增加土壤有機質，也間接減少了農業及肥料的使用量。

此外，環保局也針對歷年來容易發生露天燃燒的熱點區域，在制高點架設網路攝影機，同時加強無人空拍機巡查，發現有違法露天燃燒者將依違反《空氣汙染防制法》裁罰。環保局長陳宏益說，已鼓勵農民配合使用小型農機具破碎機，處理樹枝條等農業廢棄物，設籍在台中市的農民也可向環保局提出申請。