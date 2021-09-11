北市推出民生物資儀表板。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

北市推出民生物資儀表板。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

颱風璨樹逼近，為遏止囤貨、搶貨亂象，台北市11日公布「民生物資儀表板」，提供民眾查詢民生物資供應狀況。

台北市長柯文哲說，相信北市防颱工作做得相當好，估計今晚開始風雨變強，明天中午到後天早上最強，今天還沒下大雨，防颱準備先做，門窗檢查一下。

柯文哲指出，今年五月疫情發生大家去搶衛生紙跟泡麵，把超市都搬光，他後來後來要求不可再發生，所以設計一套系統，常態性的將民生物資公布在網站上，並區分為米、蛋、奶粉、冷凍食品、衛生紙、食用油等7項用品的庫存量，這次颱風剛好來派上用場。

產業局長林崇傑說明，網站提供物資供應情形，農產、畜產、漁產公司到貨量與價格有完整數據更迭，每天可以看供應的量，他強調，過去十天供應量與供應價格皆穩定，市民可以放心。

林崇傑解釋，網站上的「綠燈」代表目前有大於2倍安全庫存量，「黃燈」代表基本安全量到2倍安全量之間，「紅燈」則代表小於安全存量，民眾可透過網站即時了解物資供應情形。