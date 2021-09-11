據三名知情人士透露，美國司法部對德國保險公司安聯(Allianz)的調查，目前正進行調查基金經理人可能的不當行為，以及其對投資人有關風險的錯誤陳述。

安聯在8月1日揭露的調查重點是安聯基金。安聯利用複雜的期權策略來產生回報，但是在去年二月和三月新冠傳染病爆發引發股市劇烈波動時，卻蒙受了鉅額虧損。

消息人士指出，美司法部正在調查安聯環球投資(Allianz Global Investors)旗下的結構性阿爾法基金(Structured Alpha Funds)經理們，他們是否放棄了防範市場崩潰的保護策略，以及他們如何對投資人傳達風險的程度。

司法部和安聯拒絕對調查的性質提出評論。

據安聯先前的披露，在阿肯色州教師退休系統於2020年7月對安聯提起訴訟，要求賠償7.74億美元後，美國證交會(SEC)去年開始對這些基金的虧損展開調查。從那時開始，至少出現有25起的投資人控訴，主要是美國公共退休基金，包括紐約地鐵工人和密爾瓦基雇主退休基金，對安聯提出總計約60億美元的損失索賠。

據路透報導，不具名人士透露，德國金融監管單位BFFin也開始對安聯展開調查。

除了保險業務，安聯也是全球最大資產管理公司之一，透過太平洋投資管理公司(PIMCO)和安聯環球投資，管理著總計2.4兆歐元的資產。

據德國Berenberg銀行的估計，安聯如果輸掉所有訴訟，並且被美國當局處以鉅額罰款，安聯最糟糕的打擊可能在68億歐元(約80億美元)，相當於去年全年的淨利。

安聯主要投資人、Deka公司治理主管Ingo Speich表示，這對安聯來說是一次重大挫敗，這就引出一問題，安聯作為保險商，應該在多大程度上參與資產管理和複雜產品的提供。