日本《東京體育》11日引述南韓專家的分析報導，稱9日出席閱兵儀式的北韓領導人金正恩，與「真身」的差別實在太大，應是他人偽裝的替身，懷疑北韓發生政變，真正的金正恩已遭軟禁。

金正恩9日雖然出席紀念建政73周年的閱兵儀式，但由勞動黨秘書李一煥代為演說、勞動黨組織秘書趙甬元負責檢閱，儀式的時間和規模較往年縮減，參演單位也有所不同。《東京體育》指出，雖然37歲的金正恩先前傳出因生病而成功減重40公斤以上，但他當天的皮膚氣色十分飽滿，看起來還不到25歲。

前南韓國防部北韓分析官，目前擔任南韓統一進興院專任教授、日本戰略研究論壇（JFSS）和拓殖大學研究員的高永喆告訴《東京體育》，金正恩擁有12名替身，其中多人過去曾經出現，但這次登場者「完全不像，毫無疑問是替身」，並稱「第一次看到差這麼多的」。

另《東京體育》還表示，9日金正恩還曾與妻子李雪主一同前往保存金日成遺體的錦繡山太陽宮，而此人看起來也與參加閱兵儀式者並非同一人。高永喆表示，今年以來，金正恩臥病在床的消息四處流傳，「這次可能是真的」；還說或許是北韓已發生政變，金正恩目前正處於被軟禁的狀態。

不過值得一提的是，《東京體育》十分注重新聞的娛樂性，而此消息尚未被日本主流媒體報導。目前還無法確認相關分析的真實性。