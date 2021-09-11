二水鄉公所斥資400萬元，將二水鄉裕民橋下空間改造為適合親子同遊的滑步車公園，有草皮和車道，今年5月完工後，成為熱門景點，11日正式啟用，鄉立幼兒園小朋友玩得不亦樂乎。（二水鄉公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

二水鄉公所斥資400萬元，將二水鄉裕民橋下空間改造為適合親子同遊的滑步車公園，有草皮和車道，今年5月完工後，成為熱門景點，11日正式啟用，鄉立幼兒園小朋友玩得不亦樂乎。（二水鄉公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

二水鄉公所斥資400萬元，將二水鄉裕民橋下空間改造為適合親子同遊的滑步車公園，有草皮和車道，今年5月完工後，成為熱門景點，11日正式啟用，鄉立幼兒園小朋友玩得不亦樂乎。（二水鄉公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

二水鄉去年榮獲交通部觀光局2020經典小鎮、2021自行車旅遊年的經典賽道，為了吸引更多親子同遊二水，今年斥資400萬元打造南彰化第一個親子滑步車競技場，地點就在二水鄉裕民橋下空間，11日啟用典禮上，鄉立幼兒園小朋友們開心玩得不亦樂乎。

親子滑步車公園，利用參山國家風景區專為二水設計的休憩節點，結合跑水特色的自行車路線，場地適合玩滑板、單車、直排輪、滑步車，場地變化多，坡度、彎度、斜度都不同，挑戰性兼具趣味性。

二水鄉長蘇界欽表示，二水鄉是集集線起點，鐵道旁有自行車道、且沿線種植美麗的花旗木，裕民橋下空間有天然優勢，既防曬又防雨，是最佳戶外活動的雨天備案，加上此處位處台鐵西部線、集集線交會通過處，親子滑步車公園可欣賞三鐵，親子造訪同遊，可望成為打卡新熱點。

蘇界欽說，二水鄉有獨特的鐵道風情與歷史特色，加上二水國際跑水節慶典提升自行車旅遊品質，且鐵路、鐵馬、鐵腿是二水的三鐵元素，親子滑步車的啟用，讓小朋友有一個適合放電的場域，結合即將完工的水之心公園的親子共融式溜滑梯，遮陽沙坑以及明年完工的風雨球場，打造二水的休閒黃金三角，期望能夠為本鄉帶入觀光效益。