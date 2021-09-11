女星李冠儀去年中秋節舉辦粉絲同樂會，今年年初本來還計畫再辦一次，沒想到跟公司團隊開完一次會之後，就三級警戒開始居家隔離。李冠儀笑著說：跟公司討論後決定改辦線上票選活動。

三級警戒期間，電視節目停錄了2個半月，李冠儀笑說這2個半月沒有工作，卻比之前每天錄影還忙。趁這段時間沒有外出，將家裡裡裡外外整理擦拭了一遍，為了因應隨時要開工錄影，也不敢大吃大喝，每天計算卡路里吃東西及運動，還有嚴格的控制飲食，所以在防疫期間完全沒有變胖，反而還瘦了一點。

但沒想到微解封後，因為擔心喜歡的美食小吃餐廳，受疫情影響收入，擔心倒店的話以後就吃不到，想說盡一點微薄的心力幫助店家，就每天每餐都吃不同的店家，沒想到，才短短1星期就胖3公斤。

李冠儀笑著說：「我努力2個半月，結果竟然疫情微解封，我的身材體重也跟著解封了，這也算是一種魚與熊掌不可兼得。」不過，這些店家本來就是她的愛店，很容易會沒節制的吃，但吃的太開心是要付出代價的，現在只能加強運動時間。

此外，擔任汽車節目主持人的李冠儀對於首屆的台灣風雲車票選，表示其實有點難選，這次票選的有國產、進口車款，甚至現在當紅的電動車，全部車輛就超過200台車款，不論在外觀、車子大小、CP值、科技配備、駕駛性能上都各有優勢，李冠儀笑說：「別看我是主持汽車節目的，對各台車子都懂也都試駕過，但就因為這樣才特別難選要將這些票投給哪些台車。 」