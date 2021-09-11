香港教育專業人員協會早前通過降低解散門檻的決議案，經提交職工會登記局完成登記修章程手續後，教協今（11日)再開會正式表決解散，及商討後續安排。

這次會員代表大會最低人數門檻為80人，議程包括投票通過解散，以及討論授權處理解散後續安排。會長馮偉華會後表示，今日大會有140人出席，當中132人投票贊成解散教協，2票反對及2票棄權，即近九成半會員代表贊成解散教協，料解散後續工作需時數月。教協解散已進入執行程序，會員代表決議在處理教協資產後，若有餘款將會由會員均分。

馮偉華說，近月來感受到會員的愛惜，對解散感可惜，只能盡力做好解散工作，並呼籲同業守好教育工作崗位。他重申解散決定雖無奈，但亦要理性處理解散工作，重申不會賤賣資產。被問及會否擔心被「秋後算帳」，馮偉華不作評論，形容目前情況艱難，「希望大家都平安」。

教協副會長葉建源對有48年歷史的教協要解散感到可惜及沉重，「多謝各位，希望今後有機會同大家見面。」

大專院校代表朱老師稱「欲加之罪，何患無辭」，認為教協是一個工會組織，一直以來在幼稚園教師薪級表、小班教學等議題上，為教育界發聲，對從此失去一個有代表性的教師組織感到無奈。

教協大會通過解散議案後，另外通過授權理事會跟進與解散相關事宜，包括變賣資產等；會議最後通過致謝動議，感謝教協全體職員48年來努力和付出後，便正式啓動解散程序，會議在下午4時前已完結並散會。